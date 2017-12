später lesen Vierschanzentournee Kraft und Schlierenzauer führen österreichisches Aufgebot an FOTO: afp, CHRISTOF STACHE 2017-12-21T14:25+0100 2017-12-21T14:31+0100

Die früheren Gesamtsieger Stefan Kraft und Gregor Schlierenzauer führen Österreichs sechsköpfiges Augebot für die ersten beiden Springen der Vierschanzentournee in Oberstdorf (30. Dezember) und in Garmisch-Partenkirchen (1. Januar) an.