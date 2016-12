Das Auftaktspringen der 65. Vierschanzentournee hat dem ZDF eine gute TV-Quote beschert. Den Sieg des Österreichers Stefan Kraft in Oberstdorf sahen im Schnitt 4,24 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 21,4 Prozent.

Eurosport verzeichnete eine Sehbeteiligung von 320.000 Zuschauern. Zum Vergleich: Severin Freunds Sieg im Vorjahr hatten in der ARD durchschnittlich 4,51 Millionen Fans gesehen, den zweiten Durchgang sogar 5,40 Millionen.

An den Allzeit-Rekord kam Oberstdorf allerdings bei weitem nicht heran. 14,89 Millionen RTL-Zuschauer hatten am 6. Januar 2002 in Deutschland vor den Bildschirmen gesessen, als Sven Hannawald in Bischofshofen seinen historischen "Grand Slam" vollendete.

(sid)