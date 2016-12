später lesen Vierschanzentournee Eisenbichler macht Hoffnung – Freund nur Durchschnitt FOTO: dpa, hak Teilen

2016-12-29

Solider Auftakt vor großer Kulisse: Die deutschen Skispringer um Hoffnungsträger Markus Eisenbichler und Weltmeister Severin Freund haben sich in der Qualifikation zum Auftaktspringen der 65. Vierschanzentournee in Oberstdorf keine Blöße gegeben und mit neun Startern den Wettkampf am Freitag erreicht.