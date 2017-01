Markus Eisenbichler hat beim Neujahrsspringen der 65. Vierschanzentournee das Podest knapp verfehlt. Der 25-Jährige aus Siegsdorf belegte in Garmisch-Partenkirchen beim Sieg des Norwegers Daniel Andre Tande nach Flügen auf 136,5 und 139,5 m mit 278,9 Punkten Platz vier.

Damit bleibt Sven Hannawalds Sieg während seines "Grand Slams" 2001/02 der letzte Heimerfolg in Garmisch für die DSV-Adler. Wie schon in Oberstdorf hatte Eisenbichler beim zweiten Sprung Probleme bei der Landung und verhinderte nur mit Mühe und Geschick einen Sturz.

"Da waren heute einfach Drei besser. Ich habe leider im ersten Durchgang ein bisschen was liegen lassen. Es ist noch Luft nach oben, aber ich muss einfach ruhig bleiben - dann kommt es schon irgendwann", sagte Eisenbichler. "Der Qualisprung am Samstag war mit einer noch feineren Klinge. Heute war ich im ersten Durchgang extrem nervös. Ich saß als Letzter oben und habe all die Fahnen gesehen."

Sieger Tande setzte sich mit Sprüngen auf 138,0 und 142,0 m (289,2 Punkte) vor dem Polen Kamil Stoch (286,0) und Oberstdorf-Sieger Stefan Kraft aus Österreich (282,4) durch. Die Gesamtführung nach zwei Springen übernahm Stoch. Der 17 Jahre alte Domen Prevc, als Topfavorit in die Tournee gegangen, kam auf Rang fünf (278,5), Bruder und Titelverteidiger Peter Prevc auf Rang elf (263,2).

Bundestrainer Werner Schuster traut Eisenbichler auch in den kommenden beiden Springen viel zu. "Den Sieg werden sicher Kamil Stoch und Stefan Kraft unter sich ausmachen. Markus ist Vierter und springt mit ums Gesamt-Podium", sagte Schuster.

Leyhe mit bestem Resultat der Karriere

Zweitbester Deutscher wurde Stephan Leyhe (Willingen), der als Achter (268,8) sein bestes Karriere-Resultat im Weltcup verbuchte, vor Team-Olympiasieger Andreas Wellinger (Ruhpolding) auf Platz 13 (259,0) und Richard Freitag (Aue) auf Platz 15 (254,9).

Weltmeister Severin Freund (Rastbüchl), der 2016 am Neujahrstag Dritter geworden war, enttäuschte nach Platz 20 in Oberstdorf erneut und wurde 21. (247,7). Damit kann die etatmäßige deutsche Nummer eins eine gute Platzierung im Tournee-Klassement endgültig abschreiben.

Andreas Wank (Hinterzarten) kam auf Rang 26 (239,0), Karl Geiger (Oberstdorf) holte als 28. (236,5) noch Weltcup-Punkte. Aus deutscher Sicht verfehlten wie in Oberstdorf einzig Pius Paschke (Kiefersfelden/33.) und Constantin Schmid (Oberaudorf/49.) den zweiten Durchgang.

Aufatmen durfte Hannawald: Der 42-Jährige bleibt mindestens für ein weiteres Jahr der einzige Skispringer mit Siegen auf allen vier Schanzen während einer Tournee.

Das dritte Springen findet am Mittwoch in Innsbruck statt, die Qualifikation an gleicher Stelle am Dienstag (jeweils 14 Uhr/das Springen im Live-Ticker).

(sid/areh)