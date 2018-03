Im Rheinland ist der Winter zurückgekehrt, da ist es ja nur logisch, dass der Wintersport auch keine Pause einlegt. Wir halten Sie im Wintersport-Telegramm auf dem Laufenden.

+++ Snowboard +++

Snowboarder gehen in Winterberg leer aus

Die deutschen Alpin-Snowboarder haben im letzten Rennen der Saison einen Podestplatz verpasst. Beim Heim-Weltcup in Winterberg schieden Selina Jörg und Patrick Bussler sowie Ramona Hofmeister und Stefan Baumeister am Sonntag im Team-Mixed-Wettkampf jeweils im Viertelfinale aus. Jörg hatte tags zuvor das Einzelrennen im Parallel-Slalom gewonnen und den zweiten Weltcup-Erfolg überhaupt gefeiert. Für Routinier Bussler und Alexander Bergmann war das Rennen im Sauerland der letzte Weltcup in ihren Karrieren - beide Routiniers beendeten nach der Olympia-Saison ihre aktiven Laufbahnen. Der Sieg ging an die Südtiroler Roland Fischnaller und Nadya Ochner.

+++ Nordische Kombination +++

Kircheisen hört auf

Björn Kircheisen beendet seine lange sportliche Karriere. Beim Heim-Weltcup der Nordischen Kombinierer in Klingenthal kündigte der Johanngeorgenstädter am Sonntag seinen Abschied nach dem Weltcup-Finale am nächsten Wochenende in Schonach an. "Es fällt mir sehr schwer, aber ich trage den Gedanken schon länger mit mir herum", sagte der 34-Jährige am Sonntag. Bundestrainer Hermann Weinbuch bedauerte den Rücktritt. "Ich habe eineinhalb Jahrzehnte mit Björn zusammengearbeitet und verbinde sehr viel mit ihm. Der Mannschaft geht ein großer Athlet und ein Vorbild verloren", bemerkte der Coach.

Der mittlerweile am Chiemsee lebende Kircheisen möchte als Trainer dem Sport erhalten bleiben.

Kircheisen war 17 Jahre im Weltcup aktiv. 2017 krönte er seine Laufbahn mit dem Gewinn des Weltmeistertitel mit dem Team. Von fünf Olympischen Winterspielen brachte er drei Silbermedaillen sowie einmal Bronze jeweils im Team mit nach Hause. In Pyeongchang kam der Oldie, der erst kurz vor den Spielen die Qualifikation geschafft hatte, nicht über die Rolle des Ersatzmannes hinaus.

+++ Ski alpin +++

Auch Männer-Slalom abgesagt

Starker Wind hat das Weltcup-Finale der Ski-Rennläufer durcheinandergewirbelt und zur Absage der letzten Saisonrennen geführt. Nach dem Riesenslalom der Frauen fiel wegen phasenweise orkanartiger Böen auch der Slalom aus.

Doppel-Olympiasieger Marcel Hirscher, der bereits als Gewinner der Disziplinwertung und des Gesamtweltcups feststand, wurde damit um eine große Chance gebracht: Der Slalom-Dominator der Saison (sieben Siege) beendet den Winter mit 13 Weltcup-Erfolgen - einem Rekord. Diesen hält er aber gemeinsam mit Ingemar Stenmark (Schweden) und seinem Landsmann Hermann Maier, übertreffen konnte er sie in Are nicht mehr.

+++ Snowboard +++

Jörg verpasst weiteren Coup in Winterberg

Snowboarderin Selina Jörg hat einen Tag nach ihrem Heimsieg beim Weltcup-Finale in Winterberg einen weiteren Podestplatz verpasst. Die 30-Jährige aus Sonthofen schied im Teamwettbewerb mit Patrick Bussler (Aschheim) im Viertelfinale aus und wurde Fünfte. Auch Ramona Hofmeister (Bischofswiesen) und Stefan Baumeister (Aising-Pang) scheiterten in der Runde der letzten acht Mannschaften und kamen letztlich auf Rang sechs.

Jörg hatte im Viertelfinale vorgelegt und Bussler auf dem schnelleren blauen Kurs mit über eine Sekunde Vorsprung ins Rennen geschickt. Doch der Routinier kam im letzten Rennen seiner Karriere auf dem eher flachen Poppenberg überhaupt nicht zurecht und schwang 0,06 Sekunden hinter seinem Rivalen Sebastian Kislinger aus Österreich ab.

+++ Biathlon +++

Hildebrand denkt ans Karriereende

Die zweimalige Staffel-Weltmeisterin Franziska Hildebrand könnte ihre Biathlon-Karriere womöglich schon bald beenden. "Ich bin in so einem Alter, wo ich mir Gedanken mache, was denn im Leben nach dem Sport kommt", sagte Hildebrand im Gespräch mit der ARD bei Facebook. Angesprochen auf ihre Planungen für die nächste Saison meinte die 30-Jährige: "Ich muss erstmal grob schauen, wo meine Reise in den nächsten Jahren hingeht. Da spielen hauptsächlich private Gründe eine Rolle, körperlich ist es kein Problem."

+++ Ski alpin +++

Rebensburg gewinnt Riesenslalom-Kugel kampflos

Viktoria Rebensburg hat zum dritten mal die kleine Kristallkugel im Riesenslalom gewonnen. Die 28-Jährige aus Kreuth am Tegernsee profitierte am Sonntag von der Absage des letzten Saisonrennens in ihrer Paradedisziplin wegen starken Windes und schlechter Sicht.

Rebensburg hatte die Gesamtwertung im "Riesen" bereits 2011 und 2012 für sich entschieden. Sie war mit 92 Punkten Vorsprung auf Weltmeisterin Tessa Worley (Frankreich) nach Schweden gereist, wo sie die Kugel kampflos erhielt. Rebensburg hatte drei Saisonrennen gewonnen und darüber hinaus drei zweite Plätze geholt.

+++ Curling +++

Curlerinnen mit zwei Niederlagen zum WM-Auftakt

Die deutschen Curlerinnen sind mit zwei Niederlagen in die WM im kanadischen North Bay gestartet. Das Team um Skip Daniela Jentsch (Füssen) unterlag zunächst dem Olympiazweiten Südkorea mit 3:8, anschließend gab es gegen Japan ein knappes 5:6. Dabei hatte die Auswahl des Deutschen Curling Verbandes (DCV) noch vor dem letzten End mit 5:4 geführt.

Das Team, das sich nicht für die Winterspiele in Pyeongchang qualifiziert hatte, hat mit Blick auf die Sportförderungen Rang acht als WM-Ziel ausgegeben. Im neuen Turnier-Modus gehen 13 Nationen an den Start und damit eine mehr als bislang. Sechs Mannschaften ziehen in die Play-offs (24./25. März) ein, der Titelverteidiger ist Gastgeber Kanada.

