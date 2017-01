+++ Wintersport-Telegramm +++: Vogt springt auf Platz fünf

Biathlon, Skispringen, Bob-WM und vieles mehr: Wintersport-Fans kommen an diesem Samstag voll auf ihre Kosten. In unserem Telegramm halten wir Sie auf dem Laufeneden.

+++ Nordische Kombination +++

Kombinierer auf dem Weg zum nächsten Sieg

Die deutschen Kombinierer peilen auch ohne ihre Topstars den nächsten Sieg an. Fabian Rießle (Breitnau) und Terence Weber (Geyer) zeigten in Val di Fiemme im einzigen Teamsprint der Saison gute Sprünge und gehen als führendes Duo in den Langlauf über 2x7,5 km (13.30/ARD und Eurosport). Der Vorsprung auf die laufstarken Norweger Jörgen Graabak und Espen Andersen beträgt allerdings nur fünf Sekunden. Olympiasieger Eric Frenzel (Oberwiesenthal), Weltmeister Johannes Rydzek (Oberstdorf)und Björn Kircheisen (Johanngeorgenstadt) bekamen von Hermann Weinbuch eine Pause verordnet.

+++ Ski alpin +++

Abfahrt in Zauchensee abgesagt

Schneefall, Wind und Schneeverwehungen haben am Samstag zunächst zur Absage der Weltcup-Abfahrt im österreichischen Altenmarkt-Zauchensee geführt. Die äußeren Bedingungen ließen für den gesamten Tag keinen Trainingslauf zu, der laut Reglement zwingend vor dem Start des Rennens noch hätte ausgetragen werden müssen.

Das weitere Programm ist vorerst unklar. Vermutlich wird am Sonntag erneut der Versuch unternommen, Trainingslauf und Rennen durchzubringen. Die für Sonntag vorgesehene Kombination würde dann vorerst gestrichen.

+++ Rodeln +++

Eggert/Benecken siegen auch in Sigulda

Die Doppelsitzer Toni Eggert und Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) arbeiten im vorolympischen Winter weiter an der Wachablösung im deutschen Rodelsport. Die Vizeweltmeister aus Thüringen gewannen am Samstag auch die WM-Generalprobe im lettischen Sigulda und bauten ihre Führung im Gesamtklassement aus.

Die Olympiasieger und Weltmeister Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) erlebten dagegen einen völlig enttäuschenden Tag und mussten sich mit dem zehnten Rang begnügen. Die Winterberger Robin Geueke/David Gamm traten nach einem Sturz im ersten Lauf nicht mehr zum zweiten Durchgang an.

+++ Skispringen +++

Vogt wird Fünfte in Sapporo

Skisprung-Olympiasiegerin Carina Vogt (Degenfeld) hat beim Weltcup im japanischen Sapporo ihre aufsteigende Form unterstrichen. Die 24-Jährige stellte als Fünfte ihr bislang bestes Saisonergebnis ein. Den ersten Sieg ihrer Karriere feierte Lokalmatadorin Yuki Ito vor Teamkollegin Sara Takanashi und Maren Lundby aus Norwegen.

Vogt, die vergangene Saison in Sapporo gestürzt war, flog auf 91,5 und 87,0 m, zum Podest fehlten allerdings umgerechnet zehn Meter. Katharina Althaus (Oberstdorf) und Svenja Würth (Baiersbronn) rundeten auf den Rängen sieben und acht das gute deutsche Ergebnis ab. Auch Gianina Ernst (15./Oberstdorf), Ramona Straub (20./Langenordnach) und Juliane Seyfarth (28./Ruhla) sammelten Punkte.

(sid/dpa)