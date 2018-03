Nach den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang kämpfen die Wintersportler jetzt schon wieder im Weltcup um Punkte und Platzierungen. Wir halten Sie im Wintersport-Telegramm auf dem Laufenden.

+++ Langlauf +++

Ringwald starke Vierte - Carl verletzt sich bei Sturz

Sandra Ringwald hat den ersten Podestplatz einer deutschen Ski-Langläuferin in diesem Winter nur um eine Zehntelsekunde verpasst. Beim Freistil-Sprint im finnischen Lahti kam die Schwarzwälderin am Samstag auf Platz vier. Den Sieg sicherte sich Weltmeisterin Maiken Caspersen Falla aus Norwegen vor Olympiasiegerin Stina Nilsson und deren schwedischer Teamkollegin Hanna Falk.

Anders als bei den Olympischen Winterspielen präsentierten sich die deutschen Damen sehr kompakt. Vier von sieben Starterinnen kamen ins Viertelfinale. Dort schied Victoria Carl nach Sturz, bei dem sie sich am Kopf verletzte und zur Untersuchung ins Krankenhaus musste, ebenso aus wie Hanna Kolb. Die Sächsin Anne Winkler kam wie Ringwald ins Halbfinale, stürzte aber dort und belegte in der Endabrechnung Rang elf.

+++ Ski Freestyle +++

Kühnel scheitert in der Quali

Ski-Freestylerin Kea Kühnel ist beim Slopestyle-Weltcup in Silvaplana/Schweiz bereits in der Qualifikation gescheitert. Der Olympia-Teilnehmerin (26) aus Bremerhaven blieb am Ende Platz elf im 13er-Feld. Der Tagessieg ging an Weltmeisterin Tess Ledeux aus Frankreich.

+++ Eisschnelllauf +++

Ihle zur Halbzeit in Schlagdistanz zu den Medaillen

Eisschnellläufer Nico Ihle liegt zur Halbzeit der Sprint-WM im chinesischen Changchun in Schlagdistanz zu den Podestplätzen. Nach zwei von vier Rennen belegt der Chemnitzer mit 69,905 Punkten den vierten Platz der Gesamtwertung. Besser sind nur 500-m-Olympiasieger Havard Lorentzen (Norwegen/69,495) sowie die Niederländer Kai Verbij (69,640) und Kjeld Nuis (69,695).

Eine Woche nach dem Ende der enttäuschend verlaufenen Olympischen Winterspiele in Pyeongchang war Ihle zum Auftakt als Neunter über 500 m in 35,04 Sekunden solide gestartet. Sein Rückstand auf den erneut erfolgreichen Lorentzen (34,89/Bahnrekord) war deutlich geringer als zuletzt in Südkorea. Auch über 1000 m lief es für Ihle besser als beim Saisonhöhepunkt. In 1:09,73 Minuten brachte der Olympia-Achte die fünftbeste Zeit auf das Eis und schob sich in der Gesamtwertung nach vorne. Olympiasieger Nuis (1:08,97/Bahnrekord) war erneut nicht zu schlagen.

+++ Snowboard +++

Baumeister gewinnt Weltcup in Kayseri

Snowboarder Stefan Baumeister (Aising-Pang) hat beim Weltcup im türkischen Kayseri seinen zweiten Weltcup-Sieg gefeiert. Der Olympia-Sechste setzte sich beim Parallel-Riesenslalom bei schwierigsten Bedingungen mit stürmischen Böen im Finale klar gegen den Italiener Edwin Coratti durch.

Selina Jörg (Sonthofen) verlor dagegen die Olympia-Revanche gegen Ester Ledecka. Die Pyeongchang-Zweite musste sich der Olympiasiegerin aus Tschechien bei der Neuauflage des Finales von Südkorea schom im Viertelfinale klar geschlagen geben. Jörg war auf dem langsameren blauen Kurs gegen Ledecka (rot) von Beginn an ohne Chance. Ledecka verpasste ihren sechsten Saisonsieg allerdings überraschend. Gegen die Russin Milena Bykowa musste sie im Finale ihre erst zweite Saison-Niederlage in ihrer Paradedisziplin hinnehmen.

+++ Nordische Kombination +++

Deutsche Duos müssen aufholen

Die vier deutschen Olympiasieger in der Nordischen Kombination stehen im Teamsprint beim Weltcup in Lahti unter Zugzwang. Wegen chaotischer Windbedingungen blieben am Samstag sowohl Eric Frenzel als auch Fabian Rießle im Springen weit hinter ihren Möglichkeiten und vergaben damit eine gute Ausgangsposition für den 2x7,5 Kilometer-Lauf.

Rießle muss gemeinsam mit Johannes Rydzek, der mit 130,5 Metern den weitesten Sprung stand, von Platz sieben aus 1:04 Minuten auf die führenden Österreicher Lukas Greiderer/Franz-Joseph Rehrl aufholen. Frenzel und Vinzenz Geiger haben als Zehnte einen Rückstand von 1:28 Minuten. Zweite sind die Norweger Jörgen Graabak/Jan Schmid, die 25 Sekunden wettmachen müssen. Platz drei nach dem Springen belegen Ilkka Herola/Eero Hirvonen aus Finnland mit 37 Sekunden Rückstand.

+++ Ski alpin +++

Hirscher holt zum fünften Mal Riesenslalom-Kugel

Marcel Hirscher hat seine beeindruckende Dominanz im Riesenslalom unbeirrt fortgesetzt und mit seinem 56. Weltcup-Sieg zum fünften Mal die kleine Kristallkugel in dieser Disziplin gewonnen. Der Österreicher setzte sich im slowenischen Kranjska Gora bei schwierigen Pistenverhältnissen mit einem Vorsprung von 1,66 Sekunden auf Henrik Kristoffersen (Norwegen) durch. Alexis Pinturault (Frankreich/2,51) auf Rang drei komplettierte das "Stockerl", das mit dem von Olympia identisch war.

"Es ist mega. Es war ein mega schweres Rennen, ich bin sehr froh, dass es geklappt hat", sagte Doppel-Olympiasieger Hirscher. Fünf oder mehr Gesamtsiege im Riesenslalom wie nun Hirscher haben nur Ted Ligety (USA/fünf) und Ingemar Stenmark (Schweden/sieben) erreicht. Einen Tag nach seinem 29. Geburtstag gewann der Dominator den fünften von sechs "Riesen" des Winters. Insgesamt war es sein elfter Saisonsieg.

+++ Skicross +++

Berg verpasst Weltcup-Podest durch Sturz

Der Sturz eines Rivalen hat Snowboardcrosser Paul Berg beim Weltcup in La Molina um einen Podestplatz gebracht. Der 26-Jährige kam am Samstag im großen Finale zu Fall, als vor ihm Emanuel Perathoner strauchelte. Der Südtiroler kam danach schneller wieder auf das Board und holte sich hinter den Österreichern Alessandro Hämmerle und Hanno Douschan Rang drei. Bergs Teamkollege Konstantin Schad schied im Viertelfinale aus, Martin Nörl und Leon Beckhaus hatte es schon im Achtelfinale erwischt. Beim Damen-Rennen, das die Tschechin Eva Samkova gewann, war keine Deutsche am Start.

+++ Skispringen +++

Olympiazweite Althaus siegt nach Abbruch in Rasnov

Die Olympiazweite Katharina Althaus hat ihren vierten Sieg im Skisprung-Weltcup gefeiert. Knapp zwei Wochen nach ihrem Silbercoup von Pyeongchang setzte sich die 21-Jährige aus Oberstdorf beim nach einem Durchgang wegen starker Winde abgebrochenen Wettbewerb im rumänischen Rasnov hauchdünn vor Olympiasiegerin Maren Lundby aus Norwegen durch. Sotschi-Olympiasiegerin Carina Vogt (Degenfeld) als Dritte und Juliane Seyfarth (Ruhla), die als Fünfte ihr bestes Karriere-Resultat egalisierte, rundeten das ganz starke deutsche Abschneiden ab.

+++ Eisschnelllauf +++

Ihle zum Auftakt der Sprint-WM auf Platz acht über 500 Meter

Nico Ihle ist mit einem achten Platz über 500 Meter in die Sprint-Weltmeisterschaften der Eisschnellläufer in Changchun gestartet. Der 32 Jahre alte Chemnitzer verbuchte in 35,04 Sekunden damit exakt die Platzierung, die er auch vor gut einer Woche bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang über 500 und 1000 Meter erreicht hatte. Bei der WM werden beide Distanzen je zweimal gelaufen. Schnellster Mann auf der Kurzdistanz war am Samstag Olympiasieger Havard Lorentzen aus Norwegen, der in 34,89 Sekunden den Bahnrekord um 0,08 Sekunden verbesserte. Auch der zweitplatzierte Japaner Daichi Yamanaka (34,92) und der Chinese Gao Tingyu auf Rang drei blieben noch unter der alten Bestmarke. Der Inzeller Joel Dufter belegte in 35,68 Sekunden Platz 20.

+++ Ski alpin +++

Weirather gewinnt Super-G in Crans-Montana

Skirennfahrerin Tina Weirather hat den Super-G von Crans-Montana gewonnen und geht damit als Favoritin auf den Sieg in der Disziplinwertung in das Weltcupfinale. Die Liechtensteinerin zog dank ihres zweiten Saisonsieges im Klassement an der bisher führenden Schweizerin Lara Gut vorbei, die nur Siebte wurde. Hinter Weirather schafften es Anna Veith aus Österreich und überraschend auch die Schweizer Slalom-Expertin Wendy Holdener auf das Podium. Die deutschen Starterinnen zeigten in Abwesenheit von Viktoria Rebensburg ein gutes Mannschaftsergebnis. Patrizia Dorsch kam auf verkürzter Strecke mit der hohen Startnummer 47 auf Platz 14 und feierte das beste Ergebnis ihrer Karriere. Kira Weidle, Michaela Wenig und Meike Pfister reihten sich auf den Rängen 17, 18 und 19 ein. Für alle drei waren es die besten Super-G-Resultate im Weltcup.

+++ Langlauf +++

Carl wird Vierte in der Sprint-Qualifikation

Die deutschen Skilangläuferinnen haben sich nach verkorksten Olympischen Winterspielen stark zurückgemeldet und dürfen beim Weltcup-Sprint im finnischen Lahti auf Topplatzierungen hoffen. In der Qualifikation über 1,4 km im freien Stil belegte die frühere Junioren-Weltmeisterin Victoria Carl (Zella-Mehlis) überraschend Platz vier. Auch Sandra Ringwald (Schonach) überzeugte als Siebte. Ins Viertelfinale der besten 30 ab 13.15 Uhr zogen auch Anne Winkler (Sayda) als 13. und Hanna Kolb (Buchenberg) als 28. ein. Beim olympischen (Klassik-)Sprint in Pyeongchang hatte keine deutsche Läuferin das Halbfinale der besten Zwölf erreicht. Bestes Einzelergebnis in Südkorea war ein 16. Platz von Stefanie Böhler über 30 km.

+++ Skicross +++

Eckert und Hronek landen auf Platz fünf und sechs

Die deutschen Skicrosser haben im ersten Weltcup nach den Olympischen Winterspielen ein gutes Ergebnis erzielt. Paul Eckert und Tim Hronek verpassten am Samstag in Sunny Valley in Russland zwar jeweils knapp den Einzug in den großen Endlauf, erreichten im kleinen Finale dann aber die Plätze fünf und sechs. Florian Wilmsmann und Tobias Müller waren im Skigebiet am Ural nicht über das Achtelfinale hinausgekommen. Sieger wurde Jonas Lenherr aus der Schweiz. Bei den Damen gewann dessen Teamkollegin Fanny Smith. Deutsche Sportlerinnen waren in Sunny Valley nicht am Start.

+++ Ski alpin +++

Hirscher führt bei Riesenslalom von Kranjska Gora

Ski-Ass Marcel Hirscher geht als Führender in den zweiten Durchgang des Riesenslaloms von Kranjska Gora (12.30 Uhr) und steht kurz vor dem Gewinn der Disziplinwertung im Weltcup. Der Österreicher hatte am Samstag mehr als sieben Zehntelsekunden Vorsprung auf Henrik Kristoffersen. Wenn Olympiasieger Hirscher vor dem Norweger bleibt, ist ihm die Kristallkugel im Riesentorlauf bei noch einem ausstehenden Rennen nicht mehr zu nehmen. Bei schwierigen Schneeverhältnissen lagen Lokalmatador Zan Kranjec und Alexis Pinturault aus Frankreich zeitgleich auf Rang drei (+1,41 Sekunden).

