später lesen +++ Wintersport-Telegramm +++ Althaus wird in Sapporo Dritte FOTO: ap FOTO: ap Teilen

Twittern





2017-01-15T10:05+0100 2017-01-15T10:26+0100

Biathlon in Ruhpolding, Bob in Winterberg, Ski alpin in Wengen, Skispringen in Wisla, Kombination in Val di Fiemme, Rodeln in Sigulda, Skeleton in Winterberg – der Wintersport ruht auch am Sonntag nicht. In unserem Wintersport-Telegramm halten wir Sie über alle Entscheidungen des Tages auf dem Laufenden.