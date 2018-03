Bei einem Wettkampf in Paris reißt mitten im Programm das Kleid von Paarläuferin Aljona Savchenko. Sie und ihr Partner Bruno Massot laufen trotzdem an die Spitze der Konkurrenz. weniger

Bei einem Wettkampf in Paris reißt mitten im Programm das Kleid von Paarläuferin Aljona Savchenko. Sie und ihr Partner Bruno Massot laufen trotzdem an die Spitze der Konkurrenz.

Noch schlimmer erwischt es die französische Eistänzerin Gabriella Papadakis. Bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang löst sich der Verschluss ihres Kleides im Nacken. Daraufhin bleibt der Fummel nicht mehr da, wo er soll. weniger

Noch schlimmer erwischt es die französische Eistänzerin Gabriella Papadakis. Bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang löst sich der Verschluss ihres Kleides im Nacken. Daraufhin bleibt der Fummel nicht mehr da, wo er soll.

Modestadt Paris, Catwalk French Open. Die US-Amerikanerin Venus Williams spielte in Roland Garros 2010 in einem extravaganten Outfit. Es erinnerte eher an eine Tänzerin. Viele Blicke waren auf den Allerwertesten gerichtet. Denn Williams trug hautfarbene Unterwäsche.