Perth: Zverev schlägt Federer beim Hopman-Cup

Alexander Zverev hat im dritten Aufeinandertreffen seinen zweiten Sieg gegen Grand-Slam-Rekordchampion Roger Federer gefeiert. Der 19-Jährige Hamburger bezwang den langjährigen Weltranglistenersten aus der Schweiz beim Hopman-Cup in Perth mit 7:6 (7:1), 6:7 (4:7), 7:6 (7:4). Nach 2:30 Stunden verwandelte Zverev seinen ersten Matchball. Bereits beim Rasenturnier in Halle/Westfalen im Vorjahr hatte Zverev gegen sein Idol gewonnen. Nach dem Halbfinal-Aus in Wimbledon hatte Federer seine Saison beendet. Nach einem halben Jahr Pause testet der 35-Jährige in Perth seine Form für die Australian Open in Melbourne (ab 16. Januar).