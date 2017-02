Wem der Aufwand, alle Ausgaben per Beleg nachzuweisen, zu groß ist, der kann in der Steuererklärung eine Werbungskosten-Pauschale von 1000 Euro angeben. Bei Rentnern berücksichtigt der Fiskus automatisch 102 Euro an Werbungskosten, bei gemeinsam veranlagten Paaren 204 Euro.

Steuerprogramme für den PC sind übrigens eine gute Alternative zu dem Formular-Wust auf Papier. Wir stellen drei digitale Helfer vor: