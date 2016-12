später lesen New York 800 Millionen Euro Quartalsverlust für Fahrdienst Uber Teilen

Der Fahrdienstvermittler Uber erkauft sein rasantes Wachstum offenbar weiter mit hohen Verlusten. Im dritten Quartal habe das Unternehmen ein Minus von mindestens 800 Millionen Dollar (772 Millionen Euro) erzielt, schrieb das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Firmenkreise. Steuern und Zinsen sowie die Ergebnisse des kürzlich an den dortigen Konkurrenten Didi Chuxing verkauften Geschäfts in China seien in der Summe nicht enthalten. Grund für die roten Zahlen sei unter anderem hoher Aufwand, um Personal anzuwerben.