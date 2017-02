später lesen Brüssel 94 Zwischenfälle bei belgischen Bröckelmeilern Teilen

Twittern





2017-02-07T19:08+0100 2017-02-08T08:42+0100

Die immer wieder kritisierten belgischen Atomkraftwerke verzeichnen nach Zahlen der Aufsichtsbehörden häufiger Pannen als deutsche Meiler. Laut belgischer Aufsichtsbehörde FANC gab es an den beiden Standorten Doel und Tihange in den vergangenen zehn Jahren 94 Zwischenfälle der Ines-Stufe 1. Hinzu kommt ein Ereignis der Stufe 2 im Kraftwerk Doel. In allen deutschen AKW erreichten im gleichen Zeitraum nur vier meldepflichtige Ereignisse überhaupt die Stufe 1, wie aus Berichten des Bundesamts für Strahlenschutz hervorgeht. Die Ines-Skala zeigt die sicherheitstechnische Bedeutung eines Zwischenfalls an. Stufe 1 gilt für Abweichungen von Vorgaben für den sicheren Betrieb der Anlage. Die Katastrophe von Tschernobyl liegt auf der höchsten Stufe 7.