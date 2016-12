Berlin: Agrarminister will Spekulation mit Ackerland stoppen

Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) hat der Konzentration von deutschem Ackerland in den Händen internationaler Investoren den Kampf angesagt. Beim Flächentransfer sollten künftig "praktizierende Landwirte bevorzugt" werden, sagte der CSU-Politiker bei der Vorlage eines Grünbuches. Dieses stelle den Fahrplan für die künftige Politik der Regierung bei Ernährung und Landwirtschaft dar.

Schmidt will mit anderen Ressorts die Rahmenbedingungen so verändern, dass die Umwandlung selbstständiger Höfe in Filialbetriebe oder Spekulationsobjekte für Investoren verhindert werde. Anleger hatten zuletzt die Preise für Agrarflächen in die Höhe getrieben. Der Minister sagte eine "Renaissance der mittleren und kleinen Betriebe" voraus. Denn die Anforderungen an die Agrarprodukte würden nicht mehr nur vom großen Markt, sondern auch von den regionalen Verbrauchern vorgegeben. Kein Bundesland werde zur Gentechnik gezwungen. Schmidt will neue Verfahren aber gründlich erforschen lassen.

