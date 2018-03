später lesen Berlin AOK: Kliniken ohne Routine sind Gefahr für Patienten 2018-03-19T19:52+0100 2018-03-20T09:07+0100

Die Krankenhäuser in Deutschland haben Überkapazitäten und nehmen häufig Fälle an, auf die sie gar nicht spezialisiert sind. Diese Kritik ergibt sich aus dem Krankenhaus-Report des AOK-Bundesverbandes, der gestern vorgestellt wurde. "Wir müssen der Gelegenheitsbehandlung ein Ende machen", forderte Verbandschef Martin Litsch. Er verwies darauf, dass 80 Prozent der Kliniken über weniger als 500 Betten und damit auch entsprechend wenige Spezialisten verfügten. Bei komplexen Erkrankungen brauche man eine ganze Mannschaft an Spezialisten.

Eva Quadbeck Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Eva Quadbeck (qua) ist Mitglied der Chefredaktion der Rheinischen Post und leitet die Parlamentsredaktion in Berlin. zum Autorenprofil schließen