später lesen Arbeitslosenzahlen für 2016 So viele Menschen in Arbeit wie seit der Wende nicht mehr FOTO: dpa, Martin Gerten FOTO: dpa, Martin Gerten Teilen

Twittern







Im Jahr 2016 hatten so viele Menschen Arbeit wie seit 1991 nicht mehr. Die Zahlen will die Bundesarbeitsagentur am Dienstag veröffentlichen.