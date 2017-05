Nürnberg: Arbeitsmarkt zeigt sich im April weiter robust

Die Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt hält an: Im April ist die Zahl der Erwerbslosen um 93.000 auf 2,57 Millionen gesunken. Das waren 175.000 Erwerbslose weniger als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte. Die Arbeitslosigkeit erreichte den niedrigsten April-Wert seit 1991. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Punkte auf 5,8 Prozent. "Die Beschäftigung ist in fast allen Branchen gestiegen", zeigte sich BA-Chef Detlef Scheele zufrieden.

Am stärksten hätten die Sparten Pflege und Soziales sowie Dienstleistungen zum Wachstum beigetragen. Aber auch der Handel und das verarbeitende Gewerbe hätten zugelegt. Der BA-Chef räumte ein, dass die Unterbeschäftigung - also jene Personen, die arbeitslos oder in einer Fördermaßnahme sind - erneut leicht zugenommen habe. Offiziell unterbeschäftigt waren 3,6 Millionen.

(dpa)