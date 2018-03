später lesen Essen Aufsichtsrat von Innogy begrüßt Sparprogramm 2018-03-06T20:42+0100 2018-03-07T07:28+0100

Der Energiekonzern Innogy muss die Kosten senken. Insbesondere soll bei Beratern und Personalprogrammen wie "Digital Me" oder "New Way of Working" gespart werden, heißt es in Konzernkreisen. Der Aufsichtsrat teilte gestern mit, man begrüße die vom Vorstand vorgestellte Wachstums- und Investitionsstrategie. "Mit den inzwischen eingeleiteten Maßnahmen zur Kostendisziplin sehe ich Innogy auf gutem Weg", sagte Chefkontrolleur Erhard Schipporeit. Seit der Demission von Peter Terium führt Personalvorstand Uwe Tigges kommissarisch den Konzern.

