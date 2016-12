später lesen Berlin Bahn transportiert mehr Güter nach China Teilen

Der Güterverkehr auf der Tausende Kilometer langen Strecke zwischen Deutschland und China wird für die Bahn immer wichtiger. Mit mehr als 40.000 Containern habe die Bahn das bislang größte Gütervolumen über die längste Eisenbahnstrecke der Welt bewegt, teilte der Konzern mit. Zuvor hatte die "Welt" darüber berichtet. Im Vorjahr waren es noch 35.000 Container auf der Strecke. Bahn-Vorstandsmitglied Ronald Pofalla kündigte an, bis zum Jahr 2020 solle die Zahl der Container auf rund 100.000 gesteigert werden. Die Fahrten über die bis zu 12.000 Kilometer langen Strecke dauerten in der Regel zwischen zwölf und 16 Tagen. Damit erreichten Güter auf der Schiene ihr Ziel in der Hälfte der Zeit, die der Transport per Schiff dauere.