Mailand: Bank Intesa will Generali-Mehrheit übernehmen

Der italienische Versicherungskonzern Generali ist offenbar ins Visier der Großbank Intesa Sanpaolo geraten. Das größte Filialinstitut des Landes erwäge, die Mehrheit an dem Versicherer zu übernehmen, hieß es. Intesa wolle mit eigenen Aktien bezahlen. Generali ist an der Börse 22 Milliarden Euro wert. Der Vorstoß ist offenbar ein Versuch, einen Verkauf des Versicherers an den französischen Konkurrenten Axa und damit einen weiteren "Ausverkauf" italienischer Unternehmen zu verhindern. Nach Berichten der Zeitungen "La Stampa" und "La Repubblica" könnte die Allianz davon profitieren.