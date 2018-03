später lesen München Beim Handwerker drohen wohl höhere Preise 2018-03-08T18:13+0100 2018-03-09T08:53+0100

Die Verbraucher in Deutschland müssen sich auf Preiserhöhungen für Handwerksleistungen wie einen neuen Haarschnitt oder den Umbau ihres Hauses einstellen. Laut einer Umfrage des Verbands Creditreform planen gut 60 Prozent der Betriebe Preiserhöhungen, wie dessen Hauptgeschäftsführer Volker Ulbricht gestern auf der Internationalen Handwerksmesse sagte. "Insbesondere im Baugewerbe dürften die Preise anziehen, was in diesen Wirtschaftsbereichen nahezu zwei Drittel der Befragten angekündigt haben", sagte er.