Düsseldorf: Brexit, Trump, Griechenland - selten war die Unsicherheit an den Börsen so groß wie derzeit. Einige Grundregeln für ein Investment am Aktienmarkt haben sich aber nicht verändert.

Vor einem Jahr litten die internationalen Aktienmärkte unter beinahe den gleichen Problemen wie heute. Die Flüchtlingsfrage ist so wenig geklärt wie 2016, die Unsicherheit über die wirtschaftliche Entwicklung in China ist geblieben, hinter eine Beendigung des Ukraine-Konflikts kann man immer noch große Fragezeichen machen, und die Entwicklung in den USA ist unter dem neuen Präsidenten Donald Trump genauso schwer absehbar wie im vergangenen Jahr. Vielleicht sogar noch weniger. Die Briten verlassen die Europäische Union, könnte man noch ergänzen. Das hat die Unsicherheit an der Börse zwischenzeitlich verstärkt. Und mittlerweile droht uns die Griechenland-Krise ja auch wieder einzuholen. Von Reinhard Kowalewsky und Georg Winters