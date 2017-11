später lesen London Briten erhöhen erstmals seit 2007 den Leitzins 2017-11-02T19:47+0100 2017-11-03T08:37+0100

Die britische Notenbank hat die erste Zinserhöhung seit zehn Jahren gewagt. Die Bank of England hebt den Schlüsselsatz zur Versorgung der Geldinstitute um einen Viertelpunkt auf 0,5 Prozent an. Die Entscheidung fiel mit sieben zu zwei Stimmen. Die Zentralbank hatte den Leitzins im August 2016 nach dem Brexit-Schock auf das historisch niedrige Niveau von 0,25 Prozent gesenkt. Die Notenbank reagiert nun mit der Rolle rückwärts auf die stark anziehende Inflation auf der Insel, die an der Kaufkraft der Briten nagt.