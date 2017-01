Haarebürsten könnte in Zukunft nicht nur gut für das Aussehen, sondern auch förderlich für die Gesundheit sein. Dafür sorgen soll "Kérastase Hair Coach", die weltweit erste intelligente Haarbürste. Sie soll während des Kämmens Informationen über die Haargesundheit und Pflegetipps an Nutzer senden. Die Nokia-Tochter Withings hat das weniger als 200 Euro teure Gerät bei der Technikmesse CES vorgestellt.

Withings ist einer von rund 3800 Herstellern, die ab heute ihre Produkte auf der wichtigsten Messe für Unterhaltungselektronik in Las Vegas zeigen. Üblicherweise präsentieren Unternehmen dort aktuelle Innovationen und geben einen Einblick in die Trends des Jahres. Demnach wird sich in den kommenden Monaten alles um das Thema Smart Home drehen, die Vernetzung des Haushaltes mit dem Internet und die Hilfe durch Haushaltsroboter. Der Stuttgarter Hersteller Bosch etwa präsentiert ein Komplettpaket, mit dem verschiedene Programme wie "Haus verlassen" oder "Heimkommen" ausgewählt werden können. Heizung, Elektrogeräte und Licht stellen sich dann per Smartphone-Befehl auf die Wünsche der Bewohner ein. Wie wichtig das Thema Smart Home in den kommenden Monaten werden könnte, zeigt eine Hochrechnung der International Federation of Robotics, nach der zwischen 2016 und 2019 rund 42 Millionen Haushaltsroboter verkauft werden sollen. 2015 waren es noch rund 4,2 Millionen.

Neben dem Haushalt soll nach Angaben der Aussteller auch das Auto intelligenter werden. So verkündete BMW, gemeinsam mit seinen Partnern Intel und Mobileye in der zweiten Hälfte dieses Jahres rund 40 autonom fahrende Autos auf Straßen weltweit testen zu wollen. Dies sei ein Schritt zur für das Jahr 2021 geplanten Einführung des BMW iNext, dem ersten vollständig selbstfahrenden Auto der drei Partner, sagte Entwicklungschef Klaus Fröhlich.

Als einer der ersten Smartphone-Hersteller zeigt die Huawei-Tochter Honor sein neuestes Gerät, das Honor X6. Es ist unter anderem ausgestattet mit einem 5,5-Zoll großen Full-HD-Bildschirm und einer Doppellinsen-Kamera, die zur verbesserten Tiefenschärfe beitragen soll.

Den Mobilprozessor Snapdragon 835 stellt der kalifornische Anbieter Qualcomm vor. Laut Hersteller ist dieser 25 Prozent energieeffizienter als vergleichbare Prozessoren. Erste Geräte mit dem 2,45 Gigahertz starken Kern - möglicherweise Android- und Windows-10-Geräte - sollen in der ersten Hälfte dieses Jahres auf den Markt kommen.

Quelle: RP