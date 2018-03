später lesen Peking China will Markt für ausländische Investoren öffnen 2018-03-06T19:02+0100 2018-03-07T07:36+0100

China will mit "einer Reihe neuer Maßnahmen" für faireren Wettbewerb auf seinen Märkten sorgen. Das Land werde den Zugang für ausländische Firmen "erheblich erleichtern" und Investitionen fördern, sagte Ning Jizhe, Vizechef der chinesischen Entwicklungs- und Reformkommission. Ausländische Unternehmer sind aber skeptisch, ob die Ankündigungen umgesetzt werden. Trotz ähnlicher Versprechen in der Vergangenheit klagen besonders westliche Firmen über zunehmend schlechte Bedingungen in China.