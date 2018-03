später lesen Das kleine Börsen-ABC 2018-03-12T20:26+0100 2018-03-13T09:48+0100

Aktie Anteil an einer Aktiengesellschaft. Sie wird entweder mit einem Nennwert ausgegeben, dabei wird der nominale Anteil am Grundkapital der Gesellschaft angegeben. Es gibt jedoch auch Stückaktien, die geben den Anteil am Grundkapital in Prozent an. Aktionäre haften in Höhe des Nennwerts der Aktien.