London: Datenaffäre setzt Facebook unter Druck

Facebook gerät durch eine neue Datenaffäre in Europa und den USA immer stärker unter Druck. Ein Sprecher von Theresa May sagte, die Regierungschefin sei sehr beunruhigt, weil die britische Firma Cambridge Analytica mutmaßlich Daten von Millionen Facebook-Nutzern unerlaubt für Wahlwerbung nutzte. In den USA forderten zwei Senatoren, dass Facebook-Chef Mark Zuckerberg im Kongress aussagt. Auch die EU-Abgeordneten wollen das Internet-Netzwerk unter die Lupe nehmen. Laut Medienberichten hat Cambridge Analytica die privaten Daten von mehr als 50 Millionen Facebook-Mitgliedern anzapfte, um 2016 den US-Wahlkampf von Donald Trump zu unterstützen.