Berlin: Deutsche Bank/Postbank: Jede fünfte Stelle in Gefahr

Bei der Eingliederung der Postbank in den Deutsche-Bank-Konzern könnte in den nächsten vier Jahren nahezu jede fünfte Stelle wegfallen. Die Zahl der Beschäftigten im Privat- und Firmenkundengeschäft beider Häuser solle von rund 30.000 um ein Fünftel verringert werden, berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf das Umfeld der Banken. Über freiwillige Abfindungsprogramme sowie die normale Fluktuation sollen etwa 1500 Stellen pro Jahr wegfallen. Betriebsbedingte Kündigungen sind bis Mitte des Jahres 2021 ausgeschlossen.