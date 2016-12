später lesen Frankfurt/Washington Deutsche Bank vor Einigung im Hypothekenstreit Teilen

Die Deutsche Bank steht im milliardenschweren Streit um Tricksereien am amerikanischen Hypothekenmarkt einem Insider zufolge kurz vor einem Vergleich mit dem US-Justizministerium. Es sei davon auszugehen, dass noch in dieser Woche eine Einigung erzielt werde, sagte die mit dem Fall vertraute Personen. "Ab dem 21. Dezember könnte sich was tun. Die Chancen stehen gut, dass das Thema noch vor Weihnachten vom Tisch ist." Die Strafe werde deutlich unter den 14 Milliarden Dollar liegen, die das Justizministerium im September von Deutschlands größtem Geldhaus gefordert hatte.