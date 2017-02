später lesen Frankfurt Deutsche Bank zahlt 587 Millionen Euro Strafe Teilen

2017-01-31T18:31+0100 2017-02-01T07:50+0100

Die Deutsche Bank kann eine weitere juristische Baustelle zu guten Teilen schließen: In der russischen Geldwäsche-Affäre muss sie insgesamt umgerechnet 587 Millionen Euro an Aufsichtsbehörden in den USA und Großbritannien zahlen. Die Summe sei von den vorhandenen Rückstellungen für Rechtsrisiken weitgehend abgedeckt, erklärte die Bank gestern. Kunden des Geldhauses sollen den Behörden zufolge über die Finanzplätze Moskau, New York und London rund zehn Milliarden Dollar an Rubel-Schwarzgeld aus Russland gewaschen haben.