New York/Berlin: Dow Jones erstmals über 20.000 Punkte

Der Leitindex, der zu den meistbeachteten Börsenindizes weltweit gehört, profitiert von den Ankündigungen des US-Präsidenten und positiven Berichten amerikanischer Unternehmen. Unter anderem die Ölkonzerne legen zu.

Der wichtigste US-Börsenindex Dow Jones Industrial ist erstmals in seiner mehr als 130-jährigen Geschichte über die Marke von 20.000 Punkten geklettert. Damit setzte er den nach dem Wahlsieg des neuen US-Präsidenten Donald Trump begonnenen Kursaufschwung eindrucksvoll fort. Kurz nach dem Handelsstart in New York rückte der Dow bis auf 20.051 Zähler vor. Trump selbst kommentierte den Dow-Rekord gestern via Twitter mit Jubel: "Großartig!"

Marktbeobachter hatten das Erreichen der Rekordschwelle bereits erwartet. Der Dow Jones hatte zuletzt immer wieder an der 20.000-Punkte-Marke gekratzt. Nachdem in den vergangenen Wochen noch große Unsicherheit über die wirtschaftspolitische Richtung des neuen US-Präsidenten Donald Trump geherrscht hatte, schoben die jüngsten Entscheidungen des Republikaners die Werte vieler Aktien wieder an.

Trump hatte zum Wochenbeginn mit seinen Ankündigungen ernst gemacht und den Ausstieg der USA aus dem transpazifischen Freihandelsabkommen TPP erklärt. Am Dienstag hatte er dann nachgelegt: Zwei umstrittene Öl-Pipeline-Projekte, die sein Vorgänger Barack Obama gestoppt hatte, sollen wieder aufgenommen werden. Papiere des Ölsektors etwa von Chevron oder ConocoPhillips legten daraufhin beim Börsenwert deutlich zu.

Zudem erhielt der Markt zunehmend mehr Unterstützung durch die Berichtssaison, die in den vergangenen Tagen richtig Fahrt aufgenommen hat. Die Kurstendenzen nach den über Nacht vorgelegten Zwischenberichten fielen zur Wochenmitte überwiegend positiv aus. Mit dem Luft- und Raumfahrtkonzern Boeing stützte ein echtes Schwergewicht den Leitindex. Die Papiere des amerikanischen Flugzeugbauers kletterten um rund 1,5 Prozent, nachdem er im vergangenen Jahr beim Gewinn positiv überrascht hatte.

Die Anleger am New Yorker Aktienmarkt hatten schon am Dienstag ihre Zurückhaltung aufgegeben und die Kurse wieder angetrieben. Dabei waren der Index S&P 500 sowie die Indizes an der Technologie-Börse Nasdaq auf Rekordstände gestiegen.

Die Unsicherheit über die Wirtschaftspolitik Donald Trumps scheine verflogen zu sein, sagten Marktexperten. Das Erreichen der Marke von 20.000 Punkten sei psychologisch von großer Bedeutung und zeige, dass die "große Rotation" von Anleihen in Aktien nun tatsächlich laufe, sagte der Analyst Neil Wilson. Die Furcht vor Protektionismus unter dem Präsidenten Trump rücke an die zweite Stelle. Davor stehe der Optimismus mit Blick auf Inflation und Wachstum

Spekulationen auf große Konjunkturpakete mit massiven Steuersenkungen in den USA versetzten Anleger rund um den Globus in Kauflaune. Der Dax stieg um 1,9 Prozent auf 11.819 Punkte und notierte damit so hoch wie zuletzt im Mai 2015. Von seinem im April 2015 aufgestellten Rekordhoch ist er noch rund fünf Prozent entfernt. Der EuroStoxx50 legte um 1,6 Prozent auf 3332 Zähler zu.

Die Anleger setzten vor allem auf große Bauprogramme in den Vereinigten Staaten, von denen auch deutsche Unternehmen wie HeidelbergCement profitieren würden, sagte ein Händler. Daher zählten die Papiere des Baustoffkonzern mit einem Plus von 4,2 Prozent zu den größten Dax-Gewinnern. Der Index für den europäischen Bausektor notierte auf einem Neuneinhalb-Jahreshoch.

