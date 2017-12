später lesen Berlin Easyjet geht auf sechs Flüge am Tag nach Berlin 2017-12-26T19:26+0100 2017-12-27T09:46+0100

Der britische Billigflieger Easyjet wird schon ab 9. Januar sechs statt der bisher angekündigten zwei Flüge zwischen Berlin und Düsseldorf anbieten. Dies kündigte gegenüber unserer Redaktion Thomas Haagensen an, bei Easjet unter anderem für das Deutschland-Geschäft verantwortlich. "Die Nachfrage nach unserem Angebot ist sehr hoch", sagt er, "also bieten wir mehr Verbindungen am Tag in beide Richtungen." Der Manager schloss nicht aus, die Kapazitäten weiter hochzufahren, weil Air Berlin den Markt verlassen hat. In Berlin stationierte Jets sollen aber nicht von Düsseldorf aus in andere Städte weiterfliegen, um damit weitere frühere Strecken von Air Berlin zu bedienen. Easyjet übernimmt in Berlin 25 Maschinen von Air Berlin sowie deren Crews.