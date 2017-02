Energiereserve: Deutsche Erdgas-Vorräte sinken auf 33 Prozent

Die Füllstände der deutschen Erdgasspeicher sind derzeit so niedrig wie lange nicht. Mitte Januar waren sie noch zu 57 Prozent gefüllt, Mitte Februar dann nur noch zu knapp 33 Prozent.

Das geht aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage des Grünen-Politikers Oliver Krischer hervor. Auch im Vergleich zum Vorjahr ging der Füllstand demnach deutlich zurück. Im Februar 2016 hatte er 64 Prozent betragen.

In den Gasspeichern in Deutschland waren Mitte Februar 2017 etwa 78,1 Terawattstunden an Erdgas eingelagert, wie das Ministerium unter Berufung auf Angaben des Verbands Gas Infrastructure Europe weiter mitteilte. Über die Zahlen hatte zuerst die "Bild"-Zeitung berichtet.

Der Grünen-Abgeordnete Krischer bezeichnete die Füllstände als "erschreckend niedrig" und warnte vor einem Versorgungsengpass angesichts kalter Temperaturen. Um unabhängiger von Erdgas zu werden, forderte er einen stärkeren Ausbau der erneuerbaren Energien und mehr Energieeffizienz.

(felt/AFP)