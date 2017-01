Düsseldorf: Erwerbstätigkeit auf Rekordniveau

43,4 Millionen Menschen gehen einer Arbeit nach, ein Prozent mehr als 2015.

Für Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) und den Chef der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise, läuft die Bekanntgabe der Arbeitsmarktdaten schon länger nach einem festen Muster: Monat für Monat können beide den nächsten Rekord verkünden. Die Arbeitslosenquote sinkt, die Erwerbstätigkeit steigt. Diesen Trend unterstrich gestern auch das Statistische Bundesamt, demzufolge 2016 rund 43,4 Millionen Menschen in Deutschland einer bezahlten Tätigkeit nachgingen - als Angestellte oder Selbstständige. Die Zahl der Erwerbstätigen mit Wohnort in Deutschland kletterte binnen Jahresfrist um 425.000 oder ein Prozent und somit stärker als im Jahr davor. "Damit setzte sich der seit über zehn Jahren anhaltende Anstieg der Erwerbstätigkeit fort", so das Amt.

Fachleute gehen davon aus, dass es positiv weitergeht. "Insgesamt erwarten wir für 2017 einen Aufbau bei der Erwerbstätigkeit von 300.000 bis 400.000 und eine Stagnation bei der Arbeitslosigkeit", sagt beispielsweise Holger Schäfer vom Institut der Deutschen Wirtschaft (IW). Die Erwerbstätigkeit wurde Schäfer zufolge vor allem im Dienstleistungssektor aufgebaut und dort bei den Sozialdienstleistungen - also im Bildungssektor, Gesundheitswesen und im Sozialdienst - sowie bei den unternehmensnahen Dienstleistungen. Auch im Gastgewerbe habe ein Beschäftigungsaufbau stattgefunden.

Dem Experten zufolge dürfte es künftig für die Arbeitgeber schwieriger werden, die passenden Fachkräfte zu finden. Ingenieure, aber auch nicht akademische Fachkräfte in der Metall- und Elektroindustrie sowie Alten- und Krankenpfleger würden gesucht. "Inzwischen hat sich das Kräfteverhältnis verschoben, wir haben keinen klassischen Arbeitgebermarkt mehr. Das spiegelt sich auch in den zuletzt vereinbarten hohen Tarifabschlüssen wieder. Die Zeit der Lohnzurückhaltung, die um das Jahr 2004 eingesetzt hat, ist vorbei", so Schäfer.

(maxi)