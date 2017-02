später lesen Essen Evonik verstärkt Einsatz für Flüchtlinge - auch in Afrika Teilen

Twittern





2017-02-14T19:37+0100 2017-02-15T07:13+0100

Der Energiekonzern Evonik nimmt in den kommenden Jahren drei Millionen Euro in die Hand, um Flüchtlinge in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren und um Fluchtursachen in den Herkunftsländern zu bekämpfen. Wie der Konzern mitteilte, wird er dazu unter anderem sein Programm "Start in den Beruf" ausbauen, das sich an Jugendliche richtet, die als noch nicht ausbildungsreif gelten. Evonik wird dazu in den kommenden drei Jahren unter anderem 20 zusätzliche Plätze für Flüchtlinge schaffen.

Tim Harpers Journalistenschüler Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Tim Harpers (th) ist Journalistenschüler bei der Rheinischen Post. zum Autorenprofil schließen