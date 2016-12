später lesen Bedeutende Wirtschaftsgröße Ehemaliger Bundesbankpräsident Tietmeyer gestorben FOTO: dpa FOTO: dpa Teilen

2016-12-28

Der frühere Bundesbankpräsident Hans Tietmeyer ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 85 Jahren, wie die Deutsche Bundesbank am Mittwoch auf Anfrage in Frankfurt mitteilte.