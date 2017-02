später lesen Heilbronn Ex-Entwickler erhebt schwere Vorwürfe gegen Audi-Chef 2017-02-21T19:31+0100 2017-02-22T08:06+0100

Audi-Chef Rupert Stadler gerät in der Abgas-Affäre durch interne Vorwürfe des früheren Chefentwicklers von Dieselmotoren stärker unter Druck. Der Ingenieur Ulrich Weiß, dem gekündigt wurde, ließ seinen Anwalt gestern am Arbeitsgericht Heilbronn aus einem Gespräch mit Stadler zu seiner Freistellung zitieren. Demnach habe der Audi-Chef ihm gegenüber erklärt, er habe Weiß auf Druck von Vorstand und Aufsichtsrat der Audi-Mutter Volkswagen suspendieren müssen. Auf die Frage, ob Weiß sich deshalb als "Opfer" betrachten könne, habe Stadler entgegnet: "Da ist was Wahres dran." Ein Audi-Sprecher erklärte dazu, der Inhalt des Gesprächs sei nicht zutreffend widergegeben.