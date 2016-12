Brüssel: Facebook: EU prüft Übernahme von Whatsapp

Die EU-Kommission hat dem Sozialen Netzwerk Facebook wettbewerbsrechtlich irreführende Angaben zur Übernahme des Messaging-Dienstes Whatsapp vorgeworfen. Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager sagte gestern, Facebook sei bis zum 31. Januar Zeit gegeben worden, auf Bedenken der Kommission zu antworten. Facebook hatte beim Kauf des Dienstes vor zwei Jahren angegeben, nicht die Konten seiner Nutzer mit denen von Whatsapp abzugleichen. Doch im August änderte das Unternehmen seine Nutzungsbedingungen und Regelungen zum Schutz der Privatsphäre.

Demnach werden Telefonnummern von Whatsapp-Nutzern mit den Identitäten von Facebook-Kunden abgeglichen. Das Netzwerk will damit, wie es sagt, zielgenauere Werbung auf den Facebook-Seiten platzieren. Vestager erklärte, die Kommission sehe sich in die Irre geführt. Sollte die Kommission bei ihrer kritischen Haltung bleiben, droht Facebook eine Geldstrafe in Höhe von einem Prozent seines Umsatzes.

(AP)