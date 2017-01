Börse: Dax schafft Wochenplus dank starkem Jahresauftakt

Der schwunglose Handel im Dax hat sich am Freitag fortgesetzt. Dem Leitindex gelang zwar kurz vor Handelsschluss noch der Sprung in die Gewinnzone, doch die Marke von 11.600 Punkten erreichte er nicht.

Mit einem kleinen Plus von 0,12 Prozent auf 11.599 Punkte ging er ins Wochenende. In der ersten Handelswoche des neuen Jahres verbuchte er damit aber dennoch einen Gewinn von einem Prozent. Der MDax, der Index der mittelgroßen Unternehmen, sank am Freitag um 0,12 Prozent auf 22.255 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax kam mit minus 0,01 Prozent auf 1838,89 Punkte kaum vom Fleck.

(felt/dpa)