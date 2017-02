später lesen Börse Dax tritt auf der Stelle FOTO: dpa, Fredrik Von Erichsen Teilen

Twittern





2017-02-08T17:52+0100 2017-02-08T17:52+0100

Am Mittwoch ist der Dax abermals nicht in Schwung gekommen. Er pendelte wie schon tags zuvor in einer engen Spanne um seinen Vortagesschluss und verlor zum Schluss 0,05 Prozent auf 11.543 Punkte.