später lesen Börse Trumps Politik bremst Dax aus FOTO: rtr, joh FOTO: rtr, joh Teilen

Twittern





2017-01-23T18:09+0100 2017-01-23T18:09+0100

Die Unsicherheit über die Wirtschaftspolitik des neuen US-Präsidenten hat den Börsenhandel in Deutschland am Montag erneut nicht in Schwung kommen lassen.