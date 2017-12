später lesen Inflationsrate 2017 Preise in NRW steigen so stark wie seit Jahren nicht mehr FOTO: dpa FOTO: dpa 2017-12-29T14:18+0100 2017-12-29T14:44+0100

Die Verbraucherpreise sind 2017 in Nordrhein-Westfalen deutlich stärker gestiegen als in den Jahren zuvor. Vor allem Butter, Sahne und Heizöl wurden in den vergangenen Monaten teurer.