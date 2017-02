später lesen Europäischer Stabilitätsmechanismus Klaus Regling für weitere fünf Jahre als ESM-Chef bestätigt FOTO: dpa, Stephanie Pilick FOTO: dpa, Stephanie Pilick 2017-02-20T20:19+0100 2017-02-20T20:19+0100

Klaus Regling ist einer der wichtigsten Männer im europäischen Finanzgeschehen. Der gebürtige Lübecker steht seit 2012 an der Spitze des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM), der Euro-Staaten in finanzieller Schieflage mit Krediten unterstützt. Am Montag bestätigten ihn die Euro-Finanzminister einstimmig für fünf weitere Jahre im Amt.