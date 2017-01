später lesen Gesundheitsfonds und Rentenkasse Negativzinsen belasten die deutschen Sozialkassen FOTO: gms FOTO: gms Teilen

Deutschlands Sozialkassen haben durch die extrem niedrigen Zinsen immer größere Probleme. So hat der Gesundheitsfonds, der die Krankenversicherungsbeiträge an die Krankenkassen verteilt, im vergangenen Jahr bereits 5,1 Millionen Euro Negativzinsen an Banken zahlen müssen.