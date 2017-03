später lesen Einführung am 4. April Neuer 50-Euro-Schein soll kaum noch zu fälschen sein FOTO: dpa, brx htf 2017-03-16T12:21+0100 2017-03-16T12:57+0100

In knapp drei Wochen kann man ihn in den Händen halten: den neuen 50-Euro-Schein. Er hat spezielle Sicherheitsmerkmale und soll so besonders gut gegen Fälschungen gesichert sein.