Düsseldorf/Mülheim: Gericht verbietet verkaufsoffenen Sonntag in Mülheim

Die Geschäfte des Rhein-Ruhr-Zentrums in Mülheim müssen am kommenden Sonntag geschlossen bleiben. Das Düsseldorfer Verwaltungsgericht untersagte den geplanten verkaufsoffenen Sonntag. Es folgte damit einem Antrag der Gewerkschaft Verdi und beanstandete die entsprechende Verordnung der Stadt Mülheim. Die Sonntagsruhe sei verfassungsrechtlich besonders geschützt, so das Gericht. Ein besonderer Anlass für eine Sonntagsöffnung, wie es das NRW-Ladenöffnungsgesetz vorsehe, sei nicht gegeben.