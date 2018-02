später lesen Berlin Große Koalition produziert laut Studie Milliardendefizit 2018-02-26T19:57+0100 2018-02-27T08:08+0100

Der Koalitionsvertrag von Union und SPD enthält ungedeckte Ausgabenpläne von insgesamt knapp 90 Milliarden Euro in den vier Jahren bis 2021. Das haben Experten des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in einer gestern veröffentlichten Studie errechnet. "Selbst bei vorsichtigen Annahmen liegen die nicht durch Mehreinnahmen gedeckten Finanzierungswünsche des Koalitionsvertrags allein für den Bund mit 65,9 Milliarden Euro deutlich über dem Tableau der prioritären Maßnahmen in Höhe von 46 Milliarden Euro", schreiben die IW-Autoren Hubertus Bardt und Hans-Peter Klös. Bis 2021 fehlten damit mindestens 20 Milliarden Euro im Haushalt, wenn die mögliche große Koalition alle ihre Pläne realisieren würde. Die meisten Mehrausgaben fielen 2020 und 2021 an. Die Experten nennen den Abbau des Solidaritätszuschlags, die Erhöhung des Kindergelds, den Kita-Ausbau, die Förderung von Wohnungsbau und Verkehrsinvestitionen sowie zahlreiche Rentenverbesserungen.

Birgit Marschall Parlaments-Korrespondentin der Rheinischen Post

Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Birgit Marschall berichtet als Korrespondentin aus Berlin über die Bundesregierung, den Bundestag und die Parteien. Ihre Schwerpunkte sind die Finanz- und Wirtschaftspolitik, Energiewende, Arbeitsmarkt und die Grünen. zum Autorenprofil schließen