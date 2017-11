später lesen Berlin Grüne wollen Steuerabzug für Top-Gehälter deckeln 2017-11-02T17:32+0100 2017-11-03T09:58+0100

Unternehmen sollen nach dem Willen der Grünen nur noch maximal 500.000 Euro pro Jahr als Betriebsausgaben für die Gehälter ihrer Spitzenmanager steuerlich geltend machen dürfen. Für Abfindungen und Versorgungsaufwendungen solle der Betriebsausgabenabzug pro Firma auf eine Million begrenzt werden. "Führungskräfte sollen zudem nicht nur an den Erfolgen ihrer Unternehmen, sondern auch bei Verlusten beteiligt werden", heißt es in einem Positionspapier der Grünen-Unterhändlerin für die Wirtschaftspolitik, Kerstin Andreae. Die Grünen hätten diese Pläne am Mittwoch in der Sondierungsrunde mit Union und FDP erstmals angesprochen und wollten sie im zweiten Durchgang voraussichtlich am 10. November nochmals vertiefen, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende.

Birgit Marschall Parlaments-Korrespondentin der Rheinischen Post

