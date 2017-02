Hauptstadtflughafen Berlin: BER soll am 30. Juni 2018 eröffnen

BER soll am 30. Juni 2018 eröffnen

Nach der weiteren Verschiebung der BER-Eröffnung soll der Berliner Flughafen einem Medienbericht zufolge nun Mitte des kommenden Jahres den Betrieb aufnehmen.

Wie die "Bild am Sonntag" berichtete, wird in internen Schreiben der 30. Juni 2018 als Zieldatum genannt. Betroffene Firmen seien aber skeptisch, ohne abgeschlossene Planung und vertragliche Vereinbarungen die Eröffnung zu diesem Datum zu garantieren. Ein Sprecher des Flughafenbetreibers erklärte am Sonntag: "Zu internen Projektschreiben äußert sich die Flughafengesellschaft nicht." Alle Beteiligten seien aufgefordert, die Fertigstellung zügig voranzubringen.

Der Berliner Regierende Bürgermeister Michael Müller als Aufsichtsratschef und Flughafenchef Karsten Mühlenfeld hatten im Januar mitgeteilt, dass eine Eröffnung 2017 nicht mehr zu schaffen sei. Probleme bereiten der elektronische Schließmechanismus der Türen im Zusammenhang mit dem Brandschutz. Der BER, der die bestehenden Flughäfen Tegel und Schönefeld ersetzen soll, hat eine Reihe von Verschiebungen hinter sich. Im Jahr 2012 waren schon Einladungen zur Eröffnung verschickt worden.

(felt/REU)