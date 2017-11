später lesen Frankfurt Hellofresh liefert erfolgreiches Börsendebüt 2017-11-02T19:47+0100 2017-11-03T09:12+0100

Der Lebensmittel-Lieferdienst Hellofresh ist bei seinem zweiten Anlauf erfolgreich an der Börse gestartet. Die Hellofresh-Aktien erschienen mit 10,60 Euro erstmals auf den Kurszetteln, ein Plus von 3,4 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis von 10,25 Euro. Im weiteren Handelsverlauf stiegen sie bis auf 10,89 Euro. Bei seinem Börsengang sammelte Hellofresh 318 Millionen Euro ein, die das Verluste schreibende Unternehmen aus dem Reich von Rocket Internet zur Finanzierung des Wachstums nutzen will.